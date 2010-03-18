Мингорисполком: ЖЭС вправе менять окна в домах при температуре до –10 градусов

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, Вы как обычный житель, а не как руководитель, довольны работой своего ЖЭСа? И насколько часто Вам приходится туда обращаться?

Владимир Реентович: Мой дом относится к ЖЭС-94 ЖРЭО № 1 Фрунзенского района. Эта жилищная служба достойно выполняет свои обязанности. Учитывая, что жилой дом более-менее новый — ему всего 7 лет — проблем с жильем нет. Жильцы нашего дома убирают подъезды, помогают дворникам. У нас в подъезде цветы, картины.

Екатерина Забенько: Большой город — это и большое жилищное хозяйство. Трудно даже перечислись всё, чем вам приходится заниматься...

Владимир Реентович: В нашей работе можно отметить три основных направления: текущий ремонт и текущее содержание жилого фонда, благоустройство жилых домов и дворовых территорий и капитальный ремонт. Жилой дом — это, в первую очередь, механизм, состоящий из техники, системы трубопровода и электроснабжения. Жизнеобеспечение города зависит в первую очередь от них.

Екатерина Забенько: В нашем сюжете мы рассказали о жителях Минска, окна в домах которых ЖЭС менял зимой. Скажите, пожалуйста, разумно ли менять окна при капитальном ремонте во время мороза? А как же тогда экономия тепла, да и здоровье жителей?

Владимир Реентович: Конечно, я приношу извинения жильцам, которым принесла неудобство замена окон в зимнее время года.

Хочу отметить, что работы по замене окон могут выполняться при температуре до минус 10 градусов. В летний же период года большой объем работ затрачивается на благоустройство дворовых территорий. Почему мы должны сокращать время на проведение капитального ремонта? Тогда получится, что мы должны отправлять в отпуска на зимнее время организации, занимающиеся капитальным ремонтом. Но так быть не может, ведь строительные организации должны выполнять задачи, которые на них возложило государство.

Замена одного окна — от демонтажа старого до установки нового — занимает всего час-максимум полтора часа. Грубо говоря, в трехкомнатной квартире специалист заменит окна за 3-4 часа. Я считаю, что жильцы могут пойти на уступку жилищным службам и переждать это время.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы проводить все работы (восстановительные и отделочные) в одном подъезде в течение одного месяца.