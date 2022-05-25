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ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» С 25 мая по 5 июня автомобили должны ездить с ближним светом фар

25 мая 2022 14:14
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Новости Беларуси. В рамках акции ГАИ «Внимание – дети!» с 25 мая по 5 июня автомобилистам следует ездить с включенным ближним светом фар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» С 25 мая по 5 июня автомобили должны ездить с ближним светом фар-1

Такие мероприятия проходят в связи с окончанием учебного года и стартом летних каникул. Так водители обозначают себя на дороге. В ходе акции запланирован и ряд профилактических мероприятий для детей и подростков: конкурсы, викторины, кино-видеолектории и спортивно-обучающие занятия. Особое внимание – работе с родителями. Сотрудники Госавтоинспекции также посетят трудовые коллективы.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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