ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» С 25 мая по 5 июня автомобили должны ездить с ближним светом фар

Новости Беларуси. В рамках акции ГАИ «Внимание – дети!» с 25 мая по 5 июня автомобилистам следует ездить с включенным ближним светом фар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие мероприятия проходят в связи с окончанием учебного года и стартом летних каникул. Так водители обозначают себя на дороге. В ходе акции запланирован и ряд профилактических мероприятий для детей и подростков: конкурсы, викторины, кино-видеолектории и спортивно-обучающие занятия. Особое внимание – работе с родителями. Сотрудники Госавтоинспекции также посетят трудовые коллективы.