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100 долларов за штуку: в США стали продавать пирожки из настоящего золота

10 января 2016 12:45
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Новости США. На неделе общественность шокировал десерт, предложенный рестораном филиппинской кухни в Нью-Йорке. В меню этого заведения появился пончик, покрытый настоящим золотом.

Пончик сделан с использованием элитного шампанского Cristal и покрыт хлопьями 24-каратного золота. Стоимость десерта – $100. И владелец ресторана уверяет: оно того стоит.

100 долларов за штуку: в США стали продавать пирожки из настоящего золота -1



Бьом Делакрус, владелец ресторана:
Почему я выбрал именно шампанское Cristal, это из-за его вкуса с нотками меда, который отлично сочетается с Убе (филиппинский десерт фиолетового цвета, сделанный из растения ямс). Было время, когда я ел этот пончик, запивая его шампанским Cristal, и тогда подумал: «Это невероятное сочетание!»

Изначально пончик был представлен в праздничном меню, однако, удивив спрос на блюдо,

администрация приняла решение внести его в основное меню.

100 долларов за штуку: в США стали продавать пирожки из настоящего золота -4

Золотое, во всех смыслах, лакомство уже негласно признали самым дорогим пончиком в мире. 

# общество # Еда # Фотофакт # Бьом Делакрус

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