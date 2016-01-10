100 долларов за штуку: в США стали продавать пирожки из настоящего золота

Новости США. На неделе общественность шокировал десерт, предложенный рестораном филиппинской кухни в Нью-Йорке. В меню этого заведения появился пончик, покрытый настоящим золотом. Пончик сделан с использованием элитного шампанского Cristal и покрыт хлопьями 24-каратного золота. Стоимость десерта – $100. И владелец ресторана уверяет: оно того стоит.





Бьом Делакрус, владелец ресторана:

Почему я выбрал именно шампанское Cristal, это из-за его вкуса с нотками меда, который отлично сочетается с Убе (филиппинский десерт фиолетового цвета, сделанный из растения ямс). Было время, когда я ел этот пончик, запивая его шампанским Cristal, и тогда подумал: «Это невероятное сочетание!»

Изначально пончик был представлен в праздничном меню, однако, удивив спрос на блюдо, администрация приняла решение внести его в основное меню.