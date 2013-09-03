За последнее столетие европейцы стали выше на 11 сантиметров

Новости Великобритании. Средний рост европейского мужчины в период с 1870 по 1980 годы увеличился на 11 сантиметров. К такому выводу пришёл Тим Хэттон, профессор Эссекского университета Великобритании.

На протяжении долгого времени профессор изучал антропометрические данные мужчин из 15 стран Европы, живших с 1870 по 1980 годы. Согласно собранной информации, средний рост мужчины в возрасте 21 года увеличился с 167 см до 178 см.

Тим Хэттон, профессор Эссекского университета в Великобритании:

Увеличение человеческого роста – ключевой индикатор улучшения состояния здоровья населения.

Росту населения способствовали прогресс в медицине, увеличение уровня благосостояния, улучшение жилищных условий и повышение среднего уровня образования европейцев. Учёный уверен: рост человека зависит от событий, которые происходили с ним на протяжении первых двух лет жизни.

Напомним, несколько лет назад учёные пришли к выводу: человек может жить 200 лет. И это вовсе не сказка. Есть достоверные сведения о двух долгожителях прошлого века. Один из них, уроженец Китая, который по официальным документам скончался в 1936 году в возрасте 246 лет. И индус, умерший в 1956 году в возрасте 186 лет. Почему же тогда люди умирают так рано? Исследователь природы времени Сергей Кравченко считает, что помимо биологического, существует еще и психологический возраст. К примеру, когда в семье отец умирает в 64 года, его сын программирует себя на тот же возраст смерти. Если человеку удается перешагнуть эту возрастную планку, то он считает это своей личной заслугой (смотрите видео).