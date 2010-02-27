Японские ученые научились расшифровывать плач младенцев

Ученые разработали программу-переводчик, способную расшифровать информацию, содержащуюся в младенческом плаче, и полагают, что вскоре эта новинка станет доступна в формате карманного устройства.

Ни для кого не секрет, что различные оттенки детского плача, могут нести в себе различную информацию: о чувстве голода, боли или просто плохом настроении. Ученые из Муроранского технологического института в Японии под руководством профессора Томомасы Нагасимы разработали математический алгоритм, распознающий в тембре детского плача характерные «ноты», и позволяющий понять, чем именно в данный момент малыш недоволен.

Попытки создания такой программы предпринимались и ранее, однако только работу команды профессора Нагасимы можно считать первым успехом на этом поприще. Группа ученых использовала статистический метод анализа, основанный на распознавании виртуальных образов тех или иных криков младенцев, построенных на основе набора частот и интенсивностей звуков, содержащихся в детском плаче. Этот тип анализа и позволил ученым классифицировать различные типы плача младенцев, сообщает NEWSru.com.

«После этого мы сумели сопоставить различные образы записанных звуков детского плача с их эмоциональным состоянием, информацию о котором получили от их родителей», — сказал профессор Нaгаcима в интервью The Telegraph. — В будущем с помощью подобных устройств родители всегда будут точно знать, хочет ли их ребенок отдохнуть, есть, нужно ли ему поменять пеленки или он испытывает боль», — добавил Нагасима.