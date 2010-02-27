Причиной ранней смерти древнеегипетских жрецов стало обжорство

Британские ученые обнаружили, что причиной ранней смерти древнеегипетских жрецов было атеросклеротическое поражение артерий, возникавшее из-за употребления высококалорийной пищи, приносимой в дар богам.

Как выяснили исследователи из Манчестерского университета, расшифровав иероглифические надписи на стенах древнеегипетских храмов, в ходе ритуалов, совершавшихся трижды в день, перед статуями богов ставились большие блюда жареного мяса и птицы, хлеба и емкости с вином и пивом. По окончании церемонии жрецы делили пищу и напитки между собой и уносили их из храмов домой, чтобы употребить вместе с семьей.

Последствия такой диеты были обнаружены путем исследования 22 мумий жрецов с помощью компьютерной томографии. Из 16 мумий с достаточно сохранившимися артериями у девяти были обнаружены признаки атеросклероза — кальцинированные бляшки в стенках сосудов. Предполагается, что в других социальных слоях древнеегипетского общества это заболевание встречалось крайне редко, поскольку основную часть их рациона составляли крупы и овощи.

По словам профессора Розали Дэвид, принимавшей участие в исследовании, некоторые из расшифрованных надписей свидетельствуют о том, что в ряде случаев нечестные жрецы забирали жертвенную пищу, не предлагая ее предварительно богам, передает БЕЛТА.