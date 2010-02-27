Найдены развалины дворца последнего царя Древнего Рима

В древнем городе Габии в 20 км к югу от Рима археологи обнаружили дворец, принадлежавший семейству Тарквиния Гордого, последнего римского царя.

Терракотовая черепица, которой была покрыта крыша дворца, украшена изображениями Минотавра. Это была эмблема Тарквиния. Раскопаны пока лишь три комнаты дворца, однако исследователи уже с уверенностью говорят о его небывалой для тех времен роскоши. Вместе с тем заметны следы его преднамеренного разрушения - как полагают ученые, во время бунта против Секста Тарквиния, царского сына, который правил Габиями. В подземельях дворца обнаружено восемь круглых погребальных камер. В них похоронены, в частности, пять мертворожденных младенцев, передает БЕЛТА.

Этот дворец — уникальное по своей сохранности латинское здание VI века до нашей эры. Почти все строения этой эпохи были впоследствии разрушены самими римлянами, которые возводили на их месте новые. Однако дворец Тарквиниев оказался в стороне от мест последующего городского развития.

Согласно древнеримскому историку Титу Ливию, Тарквиний Гордый (прозван так за свою надменность и тиранство) был седьмым и последним царем Рима. Измученные его притеснениями, граждане в 509 году до н.э свергли и изгнали его. Последней каплей, по преданию, стало изнасилование его сыном Секстом Тарквинием добродетельной Лукреции, жены вельможи Коллатина. Не выдержав позора, Лукреция покончила с собой, и ее родственники, Луций Юний Брут и Публий Валерий Публикола, подняли восстание. Изгнав Тарквиния, римляне поклялись никогда больше не терпеть над собой неограниченной власти одного человека и учредили Римскую республику. Секст Тарквиний был убит во время бунта в Габиях. Тогда же, вероятно, был разгромлен и заброшен его дворец