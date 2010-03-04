Вместе с астронавтами в космосе будет работать R2-D2

Дроид R2-D2 может появиться в реальной жизни – специалисты авиационно-космического агентства США совместно с инженерами General Motors в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне разрабатывают прототип R2.

Основной задачей нового робота в космосе станет помощь астронавтам, а в случае необходимости и полная замена человека на орбите при выполнении необходимых операций. «Наш план заключается в создании машины, которая станет подспорьем человеку в освоении космического пространства. Там, где риск слишком велик для человека, машина может оказать неоценимую помощь. Роботу не нужны запасы продовольствия, кислород, сон, скафандр и система жизнеобеспечения», — говорит Майк Котс из центра Джонсона.

«Инновационная технология используемая при создании новой серии роботов заключает в себе большой потенциал. Универсальный робот открывает новые горизонты для пилотируемых и беспилотных космических полетов», — считает Даг Кук специалист по разработке НАСА.

Технические характеристики, также как и сроки ввода новой машины в эксплуатацию на данном этапе на разглашаются, сообщает MIGnews.com.