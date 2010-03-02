У человека появился шанс жить на Луне

Индийский зонд «Чандраян» нашел на северном полюсе земного спутника огромные запасы льда – около 600 миллионов тонн.О том, есть ли на Луне вода, споры велись с самого начала систематического изучения этого небесного тела. После высадки на ее поверхность автоматических станций и астронавтов стало понятно, что как минимум верхние слои лунного грунта совершенно сухи. Обнаружение кратеров с замороженной водой может способствовать скорейшему открытию на Луне обитаемой станции.