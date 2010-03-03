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Чилийское землетрясение сократило земные сутки

03 марта 2010 11:03
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В сообщении Лаборатории реактивного движения NASA говорится, что чилийское землетрясение привело к незначительному сдвигу земной оси, относительно которой сбалансирована наша планета.

Отклонение оси составило примерно 8 сантиметров. Также сдвиг земной коры привел к уменьшению продолжительности земных суток на 1,26 микросекунды, сообщает MIGnews.com.

Кроме того, специалисты лаборатории отмечают, что смещение оси Земли после чилийского землетрясения оказалось сильнее, чем сдвиг от землетрясения на Суматре в 2004 году — тогда отклонение оси от нормы составило 7 см.

# Наука

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