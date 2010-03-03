Полоцк существовал раньше, чем принято считать

Сенсационная находка белорусских археологов, результаты раскопок ученых позволяют утверждать, что город стоял уже в первой половине IX века.

Первое упоминание о древнем городе в «Повести временных лет» относится к 862 году. Материальных подтверждений до этого времени найти не удавалось.

Однако, минувшим летом во время раскопок на территории древнего городища археологи нашли 4 фрагмента арабских серебряных монет. И хотя артефакты оказались повреждёнными, высококлассные специалисты — сотрудники петербургского Эрмитажа — всё же установили дату их чеканки: 800-825 годы. Благодаря этой находке стало понятно, что древний Полоцк ещё старше, чем считалось ранее, по крайней мере, на несколько десятилетий.