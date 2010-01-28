Ученые Беларуси и Франции разработали оборудование для контроля загрязнения атмосферы в Антарктиде

Установки будут исследовать каждый слой в отдельности и смогут работать на открытом воздухе.

Новый комплекс в перспективе установят на месте базирования белорусской полярной экспедиции. К слову, сегодня исполнилось 190 лет со дня открытия Антарктиды. Она объявлена нейтральной территорией и не принадлежит ни одному государству. Это фактически последние нетронутые ресурсы планеты.

Здесь неоцененные запасы нефти и газа, месторождения полезных ископаемых и еще одно богатство - пресная вода. С 91 года на континенте был введен 50-летний мораторий на любые геологические изыскания. Но ученые здесь работают постоянно. Беларусь также не оставляет надежды стать одним из самых активных исследователей Антарктиды. В 2006 году здесь побывали наши первые специалисты.