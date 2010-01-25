Британские ученые взрывают свиней по приказу правительства

Всего на секретной военной лаборатории Портон Даун, которая была открыта еще во время Первой мировой войны для исследований химического оружия, были взорваны 18 свиней, завернутых в защитные кевларовые одеяла, утверждает The Daily Telegraph.
Животных поместили на расстоянии примерно в 2,5 м от места взрыва. В их кровеносные сосуды и мочевые пузыри вставили трубки, а селезенки удалили. В брюшной участок аорты каждой свиньи поместили провод, чтобы убедиться, что этот кровеносный сосуд будет разорван. Защитные же покрытия надели, чтобы уберечь подопытных от мелких осколков. В ходе эксперимента свиньи находились под действием обезболивающих препаратов. Ни одна из свиней не пережила эксперимента.
Экспериментаторы надеются, что данные, которые они получат, помогут солдатам ограниченного контингента в Афганистане и жертвам террористических актов, таких, как взрывы в Лондоне в 2005 году. Главный предмет исследования — потеря крови при взрыве и ее последствия, пишет NEWSru.com.
Жестокие эксперименты уже вызвали негодование защитников прав животных. Депутат парламента Норман Бейкер от Либерально-демократической партии заявил: «Это отвратительные и ненужные эксперименты. К сожалению, мы слишком знакомы с последствиями терроризма. Совершенно возможно выяснить то, чего мы не знаем, и не взрывая свиней».
Британские ученые, однако, настаивают, что подобные испытания полезны для общества. По словам представительницы лаборатории, уже есть доказательства, что эксперименты действительно помогли спасти человеческие жизни.