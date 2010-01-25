Ученые назвали самых «болтливых» животных на Земле

Американские ученые из Университета Северной Аризоны выяснили, что самыми «болтливыми» животными на Земле являются луговые собачки.

Они общаются друг с другом на самом сложном «языке» из всех представителей животного мира. Таким образом, их язык общения стал вторым по сложности после человеческого. Ранее считалось, что развитая система речи присуща только дельфинам и приматам, передает БЕЛТА.

По словам ученых, наблюдения за луговыми собачками позволило выяснить, что их лай содержит в себе большое количество информации. Они способны описывать цвета, размеры, направление движения предметов и даже скорость. Животные также по-разному «называют» виды хищников, проникающих на их территорию. Исследователи объясняют это тем, что в каждом отдельном случае для спасения требуются свои меры. Например, когда появляется койот, нападающий на жертву внезапно, грызуны бегут к норам и стоят у их входа, оценивая степень угрозы. Спасаясь от барсука, который может раскопать нору, собачки прячутся глубоко под землей.

В результате экспериментов выяснилось также, что «умение говорить» развивается у собачек с возрастом. Звуки, издаваемые щенками при обнаружении врага, мало напоминают настоящие сигналы тревоги, но чем старше грызун, тем больше его лай становится похожим на «речь» взрослой особи.