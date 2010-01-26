Леонардо да Винчи эксгумируют

Ученые из итальянского Национального комитета по культурному наследию подали запрос на эксгумацию останков Леонардо да Винчи.

Они собираются открыть могилу во французском замке Амбуаз, где, как считается, похоронен выдающийся художник эпохи Возрождения. Участники переговоров уже достигли согласия, и официальное разрешение на вскрытие могилы может быть дано летом 2010 года, сообщает Lenta.Ru.

По словам руководителя проекта Сильвано Винченти, сначала ученым придется установить, действительно ли останки, захороненные в Амбуазе, имеют отношение к Леонардо. Для этого планируется использовать радиоуглеродное датирование; кроме того, образцы ДНК из зубов и костей хотят сравнить с ДНК членов семьи да Винчи, похороненных в Болонье. Также экспертиза может помочь установить, от чего умер Леонардо: кости исследуют на следы сифилиса, туберкулеза и отравления свинцом.

Целью специалистов является восстановление внешнего облика Леонардо по черепу. Как пишет The Times, они намерены проверить, была ли знаменитая «Джоконда» тайным автопортретом. Этой теории придерживается американка Лилиан Шварц, которая с помощью компьютера обнаружила черты сходства между обликом Моны Лизы и известным рисунком лица да Винчи. Та же Шварц ранее предположила, что автопортретом Леонардо является не только «Мона Лиза», но и Туринская плащаница. Требование эксгумации встретило протесты со стороны специалистов, которые не верят в версию об автопортрете, а также тех, кто считает, что останки следует оставить в покое.