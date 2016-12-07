Как выплачивать алименты из-за границы?

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Вопрос:

Выплачиваю алименты в пользу бывшей жены на содержание ребёнка. В настоящее время собираюсь выехать за границу на длительный срок. Из-за границы перечислять алименты не смогу. Как мне выплачивать алименты, чтобы не нарушить закон?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с действующим законодательством на территории Республики Беларусь, между родителем, обязанным уплачивать алименты, и лицом, получающим их, может быть заключено соглашение об уплате алиментов. В данном случае алименты могут уплачиваться в твёрдой денежной сумме единовременно, либо путем передачи имущества в собственность ребенка. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.