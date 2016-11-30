Зонд Trace Gas Orbiter передаёт первые снимки Марса

Получены первые снимки Марса, сделанные новым искусственным спутником красной планеты.

Начиная с 19 октября орбитальный зонд TGO (Трейс Гас Орбитер) совершает полёты вокруг Марса.

Чтобы учёные могли начать проведение полномасштабных научных экспериментов, зонду потребуется кружить вокруг планеты на протяжении года.

Высокое качество полученных фотографий поражает.

Минимальная высота полёта ТГО составляла 250 км, и как раз тогда он пролетал над областью Hebes Chasma.

По словам исследователя из Бернского университета Николаса Томаса, таких качественных снимков Hebes Chasma ещё не было.

«Это как делать фотографии Берна на высоте 15 тыс. км, на которых чётко видны автомобили в Цюрихе», – заявил ученый.

Научные инструменты орбитального модуля ТГО NOMAD и ACS также успешно прошли первую проверку.

Эти инструменты составят подробный перечень атмосферных газов Марса.

В частности, ученых интересуют такие химические соединения, как метан, водяной пар, диоксид азота и диоксид серы.

Наибольшее внимание уделяется метану. Его концентрация достаточно низка и неравномерна. Удивительно, что его вообще удалось обнаружить.

Дело в том, что в суровых атмосферных условиях Марса такая простая органическая молекула давно должна была разрушиться. Однако постоянство её возникновения указывает на некий источник пополнения газа.

Существует предположение, его источником служит микробная жизнь где-то на планете.

Задача CaSSIS в поиске геологических форм, которые могли бы иметь отношение к источникам метана. Еще один научный модуль, FREND, будет искать на поверхности водород. Эта информация важна для поиска воды и гидратированных минералов на планете.

Она же поможет найти ответ на вопрос о происхождении метана.

ТГО – первая стадия совместного мероприятия по изучению Марса Европейскими странами в сотрудничестве с Россией.

В 2021 году в рамках проекта «Экзомарс» планируется спустить на планету марсоход.

Однако это потребует колоссальных затрат – свыше 400 млн евро.

Исследователи из Европейского космического агентства в ближайшее время планируют решить проблему финансирования.

Успешная работа ТГО должна благоприятно повлиять на решения о дальнейшем выделении финансирования.