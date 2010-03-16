Человеческую руку использовали в качестве интернет-канала

Ученые из Корейского университета смогли использовать руку человека в качестве интернет-канала. Об этом сообщает авторитетный научный журнал NewScientist.

Скорость потока данных между двумя электродами, закрепленными на коже на расстоянии 30 сантиметров, составила 10 мегабит в секунду, отмечает издание. В ходе исследования южнокорейские ученые использовали низкочастотные электромагнитные волны с частотой 45 мегагерц. Такие волны проходят через кожу с низким коэффициентом поглощения. К тому же кожный покров защищает сигнал от внешних помех. Ученым удалось добиться снижения на 90% потребления энергии по сравнению с беспроводными методами передачи данных, такими как, например, Bluetooth.

Устройство, закрепляемое на коже, состоит из металлического электрода и полимерной оболочки. Его толщина составляет 300 микрон, что примерно соответствует толщине четырех человеческих волос.

Планируется, что новый метод связи найдет применение в медицине. В частности, он поможет отслеживать жизненно важные показатели, такие как уровень сахара в крови и электрическую активность сердца, вне стационара. Кроме того, этот метод позволит существенно снизить энергозатраты на передачу собранных данных, а также избавит пациентов от длинных кабелей, которые используются для подключения устройств мониторинга.

Как уточняет NewScientist, сейчас ученые совместно с неназванным производителем электроники из Кореи работают над созданием систем мониторинга, в которых будет применяться новая технология. В перспективе ученые могут разработать электроды для вживления под кожу, сообщил соавтор исследования Сан-Юн Ли. Такие электроды можно будет использовать для проведения длительных исследований, например ЭКГ или ЭЭГ, пишет MIGnews.com.

Впервые данный метод связи был продемонстрирован учеными Токийского университета в 2005 году. Однако тогда были использованы электроды большего размера из хлорида серебра, которые вызывали раздражение кожи при длительном ношении. Безопасность новых электродов была доказана с помощью теста на цитотоксичность с использованием человеческих клеток.