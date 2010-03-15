Белорусу, Лауреату Нобелевской премии, Жоресу Алферову – 80

Его имя вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Ландау и Капицей. Он автор более 500 научных работ.

С юбилеем академика Российской академии наук, иностранного члена Национальной академии наук Беларуси, а также многих академий мира, почетного доктора Гарвардского университета Жореса Алферова поздравил Александр Лукашенко.

Жорес Алферов – наш соотечественник. Он родился в Витебске. Окончил минскую школу с золотой медалью. Учился в Ленинграде, однако никогда не прерывал связи с родиной. В 2001 году Жоресу Ивановичу вручена одна из самых высоких наград нашей Республики – орден Франциска Скорины, а в 2009 – орден Дружбы народов. Алферов – почетный гражданин Витебска и Минска. Его именем названа малая планета.