Жорес Алферов: дата, не рассчитанная по формуле

80-й день рождения отмечает Нобелевский лауреат, наш земляк – Жорес Алферов. С юбилеем его поздравил Президент Беларуси. Об Алферове говорят, что он открыл не только направление, но и целую эпоху.

Узнает свой студенческий почерк уже мастер научной каллиграфии. Ведь именно его открытия создают целое направление в микроэлектронике. Жорес Алферов – наш человек с заморским именем — слишком долго мечтал стать журналистом, чтобы потом сам не скупился на эпитеты.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике:

Самое главное — Беларусь сохранила технологичные отрасли промышленности. Может быть, это единственная страна из постсоветских, где реально реализуется взаимодействие науки и промышленности.

Он родился в Витебске и внес в историю города художников свои краски. Алферов разрабатывал первые отечественные транзисторы и создавал батареи, которые работали на космической станции «Мир». Совсем скоро он и сам стал ученым с мировым именем.

Полупроводниковые гетероструктуры для высокоскоростной оптоэлектроники – для человека непосвященного даже звучит устрашающе. Но человек не то что посвященный, а даже получивший за развитие всего этого Нобелевскую премию, в миру вовсе не ассоциируется с ученым, живущим по строгой формуле. Практически на всех фотографиях Жорес Алферов улыбается. Ведь по его же откровениям, выжить во времена, когда было совсем не смешно, порой помогал именно юмор.

Евгений Луценко, кандидат физико-математических наук:

Чувство юмора свойственно всем физикам, в том числе и Жоресу Ивановичу.

Человек, который, как и Алферов, смеется, вспоминает, как Жорес Иванович после короткой встречи здоровался с ним, как с добрым знакомым. Евгений Викторович – сам физик, стремительно уходящий в лирику – он сравнивает точные исследования Алферова с классикой поэтической литературы.

Евгений Луценко, кандидат физико-математических наук:

Может быть, с Пушкиным. Его вклад в науку огромен. А как человек он очень приятен.

У него всегда были свои соображения по поводу будущего науки. И он всегда связывал ее со своим настоящим. Уже перед самым юбилеем Жорес Иванович то ли порадовался, то ли посетовал: «Придется от всех выслушивать, какой я хороший, принимать поздравления, но самое главное, нужно работать».