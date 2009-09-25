Битлз. 40 лет альбому «Abbey Road»

Поклонники группы «The Beatles» собрались вместе, чтобы почтить память своих кумиров.

Студия звукозаписи под названием AbbeyRoad. К её стенам каждый день в Лондон приезжают поклонники группы «The Beatles», чтобы почтить память своих кумиров. В августе паломничество было особенно активным в связи с юбилеем — 40 лет назад участники группы сфотографировались у входа в эту студию. Тогда это было просто фотография, которая потом станет одной из самых легендарных в истории рок-музыки.

Никаких специальных мероприятий по случаю юбилея не планировали, но копию психоделического Rolls-Royce, принадлежащего Леннону, выкатили. Кроме этого, актёры-подражатели пришли сюда в соответствующей одежде.

- Меня приглашают на самые разные битловские праздники на разные континенты. Кто мог подумать, что простая фотосессия теперь считается иконическим событием, - поделился гастрольный менеджер битлов Тони Бремвел.

The Beatles «AbbeyRoad» 1969 года стал последним студийным альбомом, после которого четвёрка разбежалась. А альбом «Let It Be», который вышел в 70-м, был записан заранее.

Все битлы начали свои сольные концерты. Ринго - самый простодушный, Харрисон — самый мистический, Леннон — самый радикальный, а Маккартни — самый доходный. У каждого из них было что-то своё особенное.

Вспомним, что во время проведения легендарного фестиваля «Woodstok» битлы находились в стадии полураспада. Маккартни отказался приезжать на фестиваль, Леннон согласился, но отказали ему.

Летом на месте проведения легендарного фестиваля прошёл концерт с названием «Герои Вудстока». Ряд оригинальных участников во главе с Ричи Хевенсом посетили музей.

- Это было чудо, случай. Я выступал на фестивале первым только потому, что группа, которая должна выступать первой, задержалась. Сейчас Хевенса знают все историки музыки, а про ту группу никто не вспоминает. Я сидел на сцене несколько часов. Уже закончился репертуар, и я начал импровизировать, и эта импровизация оказалась самым великим произведением для меня, - рассказал Ричи Хевенс.

Обложку винилового альбома украсили собой влюбленные Ник и красавица Бобби.

- Какое счастье делить всё с любимым человеком. Мы встретились на фестивале. Наши отношения преобразовались в детей, в жизнь, - говорит Бобби Эркалайн.

Территория, на которой проходил фестиваль, стала заповедником. Здесь находится музей. На поле построили концертную площадку, а музей заполнен различными экспонатами той эпохи: от разукрашенных автобусов до различных мелочей.

- Знаете, люди тогда не относились серьёзно к таким вещам как секс, наркотики и рок-н-ролл. Просто атмосфера была другая, не было ни одной драки, преступления. Повторить это не смог уже никто, - размышляет Девид Лавмен.