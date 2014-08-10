Модные летние образы: что носить в жаркую погоду?

В жаркую летнюю погоду всегда в моде легкие ткани, простота и кофорт, но в тоже время одежда должна быть стильная и привлекательная. Выглядеть хорошо хочется везде, как на море, так и на улицах города, потому следует внимательно отобрать гардероб для жарких, теплых деньков.

1. Платья-рубашки очень актуальны в этом сезоне, а такая туника еще более универсальна. Она очень легкая, а значит, вы сможете носить ее в жару, при этом прикрывая плечи.

2. Яркий черно-белый принт – то, что нужно в теплой летней ночью.

3. Топ в этническом стиле с узором.

4. Белая туника.

5. Шорты с завышенной талией.

6. Короткие топы.

7. Нежная блуза.

8. Лёгкие платья.

9. Открытая обувь.