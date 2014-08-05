Дизайнерская коллекция Вероники Каллаур: Чем хороша полоска и «морской стиль»?

Дыхание морского бриза и палящее солнце. Римские каникулы или шумный мегаполис летом немыслим без полоски! Этот тренд всегда освежает, словно паруса, дарит чувство свободы и напоминает о романтических прогулках.

На теплоходе музыка играет! Именно так назвала свою коллекцию белорусский дизайнер Вероника Каллаур. Вдохновившись костюмами моряков и русскими матрешками, она создала невероятно колоритную коллекцию. Яркая народная роспись легла на ткань а-ля павлопасадский платок, а тельняшки получили свое второе рождение. Этно флер, сложносочиненный крой и золотые детали гармонично дополнили морскую тему.

Данный комплект сошел к нам с подиума. Если уметь сочетать морской стиль с другими можно быть яркими, неповторимыми. Это эполеты, которые могут присутствовать и в повседневной одежде и быть перенесены на классические рубашки, и девушка будет совершенно актуальна, так как классика морской полоски скорее всего не выйдет из моды никогда благодаря Коко Шанель. В свое время Шанель, увидев морячков, гуляющих по курортному городу очень вдохновилась их униформой и решила сделать эксперименты на себе одев тельняшку, мужские брюки, тем самым она влюбила и себя и всех окружающих в морской стиль.

От подиума к повседневности. Изначально коллекция создавалась специально к фестивалю «Мельница моды». Но мы решили переделать образы на новый лад, заменить антураж на кэжуал (сделать наряды жизнеспособными к будням). Тельняшка, рваные джинсы, этно-жилет и море позитивного настроения! Легкий образ в стиле хиппи подарит вам свободу мыслей и порадует окружающих. Добавьте головной убор в виде повязки-чалмы, экспериментируйте с разными направлениями полосок и будьте по-летнему счастливыми!

В одном из образов мы использовали комплект в этническом стиле, который слегка напоминает бэби-дол, актуальный в этом сезоне стиль. Платье романтическое, его можно совмещать с легкими туфельками, наивным макияжем. Уместен в любой обстановке. Были совмещены с белыми леггинсами и красными туфельками – новое прочтение.

И хоть полоска – показатель отличного чувства вкуса, с этим трендом нужно быть внимательными! На свободные силуэты и летящие ткани ограничений нет, для плотных же материалов есть свои правила. Важно учитывать размер, частоту и направление линий! Быть стильной морячкой нужно уметь!

Морской стиль, полоска может скрывать недостатки фигуры. Если располагать полоску в верхней части плечевого пояса, то девушка выиграет. Очень рискованно располагать полоску по всему телу. Нужно учитывать, что горизонтальная полоска расширяет, а вертикальная вытягивает и играет на руку любой красавице...

Кстати, популярной полоску сделали кинодивы Бриджит Бардо и Одри Хепберн, которые щеголяли в морских нарядах на большом экране. Вдохновляйтесь!