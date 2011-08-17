«Мисс Минск-2011». Третий день кастинга

Как и накануне в Национальной школе красоты выстроилась целая очередь молодых, красивых и талантливых минчанок. Именно по таким критериям отбирают участниц конкурса.

У жюри задача не из простых.

Ведь девушки подготовились основательно и буквально каждая из них готова доказать свое превосходство.

Александра Плотонова, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:

Играю в футбол, поэтому решила удивить набиванием мяча. Девушка с мячом! Вы представляете? Думаю, жюри запомнится.

Александра Сокол, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:

Любая девушка хочет самоутвердиться. Я считаю себя красивой и хочу еще раз себе доказать, что я красивая.

Наблюдать за реальной жизнью участниц можно и виртуально. Ежедневно в эфире нашего телеканала – дневники кастинга «Мисс Минск». Сам же конкурс пройдет в преддверии Дня города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И как обещает жюри, на сцену выйдут девушки, обладающие красотой с изюминкой.

Алексей Хлестов, певец, член жюри кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:

Красавица должна не просто подать себя: «Смотрите, я красивая». Она должна разговаривать красиво, думать красиво. Должны быть хорошо эрудированна, образована. Это все составляющие. Это как хороший яблочный пирог, приправленный корицей.

«Мисс Минск-2011». Второй день кастинга

«Мисс Минск-2011». Первый день кастинга

15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!