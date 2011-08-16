«Мисс Минск-2011». Второй день кастинга

Сегодня в Национальной школе красоты выстроилась целая очередь желающих поучаствовать в ставшем уже традиционном конкурсе «Мисс Минск-2011». Желающих было настолько много, что жюри с выбором пришлось непросто.

Желающие принять участие в кастинге занимали очередь еще за час до выхода на паркет. О том, что девушки могут всё, здесь доказывали и словом, и делом.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Ну что-то похожее на экзамен. Я бы так сказала. Перед этим нервничаешь, а потом уже нет.

Им от 18 до 25 и все выше ста семидесяти. Но даже с такой высоты покорить вершину олимпа красоты непросто. Конкуренция жесткая. В этом убедились и члены жюри.

Нина Богданова, телеведущая, певица:

В таком цветнике определить, какая роза краше, — это задача практически нереальная. И здесь начинаешь оценивать не только внешние данные, потому что все девушки потрясающе выглядят и у каждой своя изюминка, а уже то, как каждая готова побороться за титул «Мисс Минск».

Один из главных экзаменов — дефиле. Пройти его могут далеко не все. Красиво ходить — целая наука. Подвластна она практически всем желающим. А вот выразить за 5 минут свое внутреннее я — гораздо сложнее.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Хорошо, что телеканал СТВ дает молодым девушкам Беларуси такую возможность, то, что они способны себя реализовать в этом.

Для достижения цели все средства хороши. Даже хулахупы.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Я занимаюсь цирком с детства, это мое пристрастие, мой талант. Я решила показать себя на все 100, что я могу.

Кто-то покорял судей красотой, кто-то грацией, а кто-то умом.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Образование высшее. Экономист-менеджер. Прямо как на работу. Я очень общительная и коммуникабельная девушка. Творческая натура.

Где еще так посчастливится описать себя во всей красе? Но на кастинге такие диферамбы только приветствуется. Если девушка преподносит себя как королева красоты, то она уже на полпути к коронации.

Этот проект телеканала, без сомнения, один из самых зрелищных. Первые дни кастингов показали, что с выбором придется непросто. У самых красивых девушек столицы еще есть шанс продемонстрировать свои достоинства. В Национальной школе красоты кастинги пройдут завтра и в четверг. А в пятницу здесь выберут 22 финалистки, которые продолжат борьбу за титул «Мисс Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Мисс Минск-2011». Первый день кастинга

15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!