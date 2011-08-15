«Мисс Минск-2011». Первый день кастинга

В преддверии дня города определят не только самых красивых, но и самых талантливых девушек столицы. Такого ажиотажа среди участниц жюри не ожидало. И это при том, что впереди еще три отборочных дня.

На вопрос «Чего хотят женщины» они все отвечают одинаково.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Получить корону – это что-то невероятное.

Вот только чтобы взлететь на модельный олимп, приходится дефилировать на земле.

Облегающие наряды, высокие шпильки и собранные волосы, цвет которых имеет значение.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

Нам повезло, что мы не блондинки.

В борьбе все методы хороши. Одни удивляют зажигательными «па».

Другие делают акцент на личность.

Песня певицы и одновременно члена жюри Нины Богдановой – беспроигрышный вариант.

Впрочем, ту единственную профессиональное жюри узнает из тысячи. На первый взгляд, требования не космические: не замужем, минская прописка, не ниже 170, не старше 25.

Впрочем, цифры на этот раз отошли на второй план. Форме 90-60-90 предпочитают содержание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Айплатов, художник-стилист Национальной школу красоты:

Должна быть энергетика какая-то у девушки, потому что это важно. Она может потом представлять страну на различных международных конкурсах. Она может работать в индустрии шоу-бизнеса.

Каждый шаг такого дефиле учащает пульс. И жарко, похоже, не только конкурсанткам, но и сильной половине жюри. Одни участницы берут золотистым загаром, другие – подкаченными икрами.

Но таких эквилибров точно никто не ожидал.

Участница кастинга «Мисс Минск»:

По крайней мере, спасибо за смелость мне сказали.

Глядя на Кристину, осмелели и остальные. Некоторые настолько, что положили на пол самого Айплатова.

Задача кастинга – не обязательно отыскать модель. Ведь сейчас в моде так называемый образ беби-долл, который не всегда приветствуется на международных конкурсах красоты. Здесь акцент – на талант и харизму.

Всему остальному можно научить.

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:

На протяжении трех недель у них будет идти обучение с маленькими выходными. Поэтому, естественно, 8 сентября на сцену Дворца спорта выйдут подготовленные, я думаю, практически готовые красавицы-модели.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Красивые лица, изящные фигурки. Все это отмечают. Я думаю, что в этом году «Мисс Минск-2011» еще раз докажет, что наши девушки – самые красивые в мире и умные при том.

Пять дней кастингов и 22 финалистки. Именно они в преддверии дня города будут бороться за корону и звание самой красивой минчанки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, наблюдать за реальной жизнью участниц можно виртуально. Ежедневно в эфире нашего телеканала – «Дневники конкурса «Мисс Минск».

15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!