15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!

Телеканал СТВ объявляет о начале конкурса красоты «Мисс Минск 2011» 15 августа. Начало кастинга в 16.00. Окончание – в 19.00. Видео с кастинга (лучшие участницы) смотрите сегодня на сайте ctv.by Не ждите последнего дня кастинга - приходите заранее.

Девушки-красавицы! Если Вам от 18 до 25 лет, Ваш рост - от 170 см, у Вас минская регистрация, Вы не состоите в браке и не имеете детей, «Столичное телевидение» приглашает Вас на кастинг.

Показать себя и свои возможности Вы сможете

15-20 августа 2011 г. по адресу Минск, улица Мельникайте, 4 («Национальная школа красоты»).

Возьмите с собой:

- паспорт и его копию

- купальник

- туфли на высоком каблуке

- резинку для волос.