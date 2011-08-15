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15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!

15 августа 2011 14:32
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Телеканал СТВ объявляет о начале конкурса красоты «Мисс Минск 2011» 15 августа. Начало кастинга в 16.00. Окончание – в 19.00. Видео с кастинга (лучшие участницы) смотрите сегодня на сайте ctv.by Не ждите последнего дня кастинга - приходите заранее.

Девушки-красавицы! Если Вам от 18 до 25 лет, Ваш рост - от 170 см, у Вас минская регистрация, Вы не состоите в браке и не имеете детей, «Столичное телевидение» приглашает Вас на кастинг.
Показать себя и свои возможности Вы сможете
15-20 августа 2011 г. по адресу Минск, улица Мельникайте, 4 («Национальная школа красоты»). 
Возьмите с собой:
-  паспорт и его копию
-  купальник
-  туфли на высоком каблуке
-  резинку для волос.

# Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011

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