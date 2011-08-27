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«Мисс Минск-2011». 28 красавиц побывали на профессиональной фотосессии

27 августа 2011 14:02
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Ее провел известный белорусский фотограф Михаил Маруга. Девушки получат два снимка: портрет и фото в купальнике в полный рост.

Фотосессия превратилась в своеобразный мастер-класс.

Алена Соловьева

Алена Соловьева, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Я поняла, что в любом случае нужно чувствовать себя уверенно и быть расслабленной на съемочной площадке. И тогда все получится.

Михаил Маруга

Михаил Маруга, фотограф:
Для чего делается эти конкурсы? Чтобы открыть молодые таланты и потом помогать. Каждый, кто профессионально работает на этом конкурсе, занимается тем, чтобы таланты взрастить, продвинуть и показать общественности.
Это будут обложки, буклеты, постеры, бигборды в городе.

Финал конкурса пройдет в преддверии Дня города восьмого сентября во Дворце спорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В эфире телеканала СТВ шоу будет транслироваться 10-го. Победительниц определят в восьми номинациях. А дневники конкурса вы можете смотреть ежедневно в эфире нашего телеканала.

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

Работы фотографа

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011 # Мисс Минск

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