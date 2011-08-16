Мисс Минск 2011. Кастинг 16 августа. Номер 23. Видео

Мисс Минск 2011. Кастинг 16 августа. Номер 22.
Мисс Минск 2011. Кастинг 16 августа. 21 номер
Очередь к Национальной школе красоты начала выстраиваться еще за несколько часов до старта кастинга. Три первых претендентки на участие в конкурсе «Мисс Минск 2011» Юлия, Ксения и Марина к назначенному месту встречи пришли на 2 часа раньше.
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