«Мисс Минск 2011». Дневник № 1

Очередь к Национальной школе красоты начала выстраиваться еще за несколько часов до старта кастинга. Три первых претендентки на участие в конкурсе «Мисс Минск 2011» Юлия, Ксения и Марина к назначенному месту встречи пришли на 2 часа раньше.

Юлия Анацкая, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Особо ничего не умею — ни петь, ни танцевать. Если попросят, то, может быть, что-нибудь станцую.

Ксения Циринович, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Я достаточно творческая личность.

Мария Солодовникова, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Честно говоря, желаю всем удачи.

Стоило Нине Богдановой появиться в жюри, как не заставили себя ждать поклонницы ее музыкального творчества. Студентка БГУИР Алена, завидев певицу в жюри, исполнила ее песню.

Алена Соловьева, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Подумала, что если кто из певцов в жюри будет сидеть, его песню спою. Эта песня Нины Богдановой мне очень нравится.

Рост от 170 и выше — обязательное условие. Ростомеры осчастливили не всех.

Полина Герц, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Еще не знаю, буду ли я участвовать. А какой у меня рост? Говорят, меньше, чем метр семьдесят.

Кристина Иваницкая, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Я горжусь тем, что я блондинка. Всё зависит от человека, его внешних данных, а не от типа, длины и цвета волос.

Не напрасным оказалось волнение одной из брюнеток Анны.

Анна Радюк, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Руки трясутся, всё трясется. Очень сильно волнуюсь.

Анастасия Чучупалова, заведующая художественно-постановочной частью Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск 2011»:

Я в первую очередь смотрю на девушку, как она себя держит, чтобы она была уверенная. На походку смотрю, на ее пластику, потому что до конкурса после кастинга будет очень мало времени — чтобы легче было работать с девочками. Также, естественно, смотрю, чтобы она была очень обаятельная привлекательная.

Пожалуй, самая амбициозная участница Елена в школу красоту не вошла, а буквально влетела. И сразу пригрозила конкуренткам.

Елена Строкина, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Для конкурса красоты я пошла в магазин и купила самые восхитительные туфли. Берегитесь, соперницы!

Юлия Суша, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Всегда волнуюсь перед тем, как выйти перед судьями. Никогда не знаешь, что они спросят. Поэтому страшно немного и хочется пить.

Будущий дизайнер Кристина, чтобы предотвратить мешки под глазами, спала до обеда. Однако до своего счастливого номера недоспала.

Кристина Бабина, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

У меня счастливое число 13. Но я решила пораньше пойти. Самое главное — улыбка.

А вот кондитера Александру и ее номер 13 определенно запомнили все члены жюри, особенно Иван Айплатов. Он в прямом смысле этого слова не устоял! Женственная Саша продемонстрировала владение восточными единоборствами.

Александра Корзан, участница кастинга «Мисс Минск 2011»:

Я в шоке! Мне разрешили до него дотронуться и даже слегка уронить на пол.

Пришла сама — приведи подругу! Это как раз случай Дарьи и Марианны.

Марианна Стельмах и Дарья Плешкова, участницы кастинга «Мисс Минск 2011»:

Мы подруги. Надеемся, будем конкурентками.

Еще одна пара закадычных явилась в первый день кастинга в самый последний момент.

Юлия Пуденкова и Анастасия Михайлова, участницы кастинга «Мисс Минск 2011»:

У нас дружба, и мы мечтаем, что вдвоем сможем пройти. Почему бы не пойти вместе? Мы поддерживаем друг друга.