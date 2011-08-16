Мисс Минск 2011. Кастинг 16 августа. Номер 22. Видео

«Мисс Минск 2011». Дневник № 1

Очередь к Национальной школе красоты начала выстраиваться еще за несколько часов до старта кастинга. Три первых претендентки на участие в конкурсе «Мисс Минск 2011» Юлия, Ксения и Марина к назначенному месту встречи пришли на 2 часа раньше.