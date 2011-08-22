22 августа в Национальной школе красоты назовут имена тех, кто поборется за титул «Мисс Минск-2011»

Конкурс проходит в преддверии дня города и определяет не только самых красивых, но и самых талантливых девушек столицы.

В течение недели телеканал «СТВ» проводил кастинги, которые вызвали настоящий ажиотаж среди прекрасных минчанок. Для того, чтобы покорить сердца жюри, в ход шли танцы, стихи, акробатические номера и даже элементы тайского бокса. Поэтому сделать выбор непросто.

Члены жюри оценивали не только внешние данные участниц, но и остроту ума, неординарность, умение подать себя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наблюдать за реальной жизнью участниц можно виртуально. Ежедневно в эфире нашего телеканала - Дневники конкурса «Мисс Минск-2011». А подробности - на нашем сайте - ctv.by.