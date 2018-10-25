The Spectator. Почему современные мужчины так озабочены самосовершенствованием?

Молодых мужчин призывают ограничить свои пристрастия и «обезвредить» свою мужественность.

Недавно моя подруга познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и встретилась с ним за ужином. Когда он прибыл на место, он объявил, что не пьет. Ничего необычного – в наши дни многие молодые мужчины воздерживаются от алкоголя. Странным было его следующее заявление – он не ел. Вместо этого, он питался чем-то под названием «чопливо» (huel).

«Чопливо» – аббревиатура для «человеческого топлива» – представляет собой порошковую пищу, изготовленную из злаков, гороха, льна и риса. Я его пробовала и сочла отвратительным – по сути, это размазня в дорогой упаковке. Однако оно очень популярно: Huel, компания-изготовитель «чоплива», стала одной из наиболее стремительно развивающихся компаний Великобритании. В «чопливе» мало жиров и много помпы. «Времена изменились, – утверждает его реклама, напоминающая религиозные проповеди. – Мясная промышленность малоэффективна, вредна для природы и зачастую жестока». Население планеты растет, и «если бы все питались, как на Западе, всеобщее положение ухудшилось бы еще сильнее». «Чопливо» предлагает решение этой проблемы.

Мода на «чопливо» связана с более значимой тенденцией среди мужчин моего поколения, новой разновидностью нарциссизма. Молодые мужчины все больше озабочены самодисциплиной, саморазвитием и самими собой в целом. Само собой, тщеславие было свойственно человечеству на протяжении всей его истории, как и стремление к самодисциплине. Однако новый нарциссизм одновременно сочетает в себе как тщеславие, так и добродетели.

Молодые мужчины меньше пьют и курят, а также, как ни странно, меньше занимаются сексом – возможно потому, что секс требует концентрации на ком-то, помимо себя самого. Они отказываются от традиционных мужских занятий в пользу чего-то более этичного. Закрываются пабы и открываются спортивные залы. «Фитнес» и «здоровье» не сходят с языков, а личные тренеры стали новыми гуру, поощряющими своих ответственных клиентов поддерживать форму для селфи в спортзале.

Когда-то диетами и книгами по саморазвитию больше интересовались женщины. Несколько лет назад в моде было «чистое питание». Нам внушали, что счастье ждет нас за углом, если мы откажемся от глютена и ограничимся диетой из смузи на основе семян чиа.

Теперь же самосовершенствованием одержимы и мужчины, чье беспокойство о собственной внешности стало почти столь же назойливым. Культуризм, еще недавно занимавший узкую общественную нишу, превратился в популярное времяпровождение, а рынок протеиновых продуктов достиг невероятных величин и только продолжает расти: в настоящее время его общая стоимость оценивается примерно в 238 миллионов фунтов стерлингов, а в следующем году обещает достигнуть 409 миллионов. Полки супермаркетов ломятся от «питательных батончиков». Согласно Национальной статистической службе, протеиновые добавки, ранее бывшие специализированным спортивным продуктом, теперь заняли постоянное место в списке покупок наших сограждан.

Тем временем все – как мужчины, так и женщины – восхваляют веганство. В прошлом году гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объявил, что переходит на растительную диету из-за беспокойства о будущем планеты. Веганство стало модным, поскольку позволяет похудеть, при этом будучи более этичным – и неважно, что с веганами тоскливо на вечеринках.

Перед нашими глазами расцветает аскетизм 21 века. Он не требует никаких реальных жертв – достаточно заказать новые и необычные порошки и таблетки с «Амазон прайм» (Amazon Prime), продолжая проникновенные разговоры об опасности культуры потребления.

Так почему все эти молодые мужчины превращаются в нарциссов? Откуда взялось это близкое к религиозному рвение? Очевидно, что рост популярности диет для похудения и этического образа жизни совпал с движением #MeToo неслучайно. Мужчин убеждают, что их мужественность является проблемой. Им говорят, что их хищное стремление к удовольствию навредило окружающему миру, и что им следует умерить свои аппетиты. Женщины достаточно от них натерпелись.

Если хотите увидеть пример неприемлемых мужских пристрастий, взгляните на президента США. Дональда Трампа рассматривают в качестве символа всех мужских грехов из-за его домогательств и популизма. Его пристрастие к изменам и фастфуду делает очевидной его жадность. Харви Вайнштейн, другой злодей #MeToo, неизменно описывается как жирный боров, пристрастившийся к сексу, газировке и вредной еде. Эти люди стали символами «вредной мужественности». Стоит ли удивляться, что столько молодых мужчин стремится «обезвредить» свою мужественность, чтобы отдалиться от таких чудовищ?

Есть также и герои для подражания. Пример тому – канадский психолог Джордан Петерсон. Он обрел известность благодаря своим советам для молодых мужчин, чувствующих себя потерянными в современном мире, о том, как они могут помочь самим себе. Его тезис о том, что мужчины могут стать сильнее, чем думают, обрел популярность, как и его триумфы над разнообразными феминистками. Он предлагает мужчинам гордиться своим полом.

Однако и он одержим диетами. Он не ест почти ничего, кроме мяса и зеленых овощей. Хотя он не требует от своих последователей, чтобы те ели что-то конкретное, он рекомендует им мясную диету с минимальным количеством углеводов. Его дочь Михаила подробнее описывает его пищевые привычки в своем блоге. Ее отец рассказывает, что его образ жизни позволил ему достичь «прекрасной формы» и справиться с различными аутоиммунными заболеваниями и депрессией. В числе прочего, Петерсон говорит об «углеводном отравлении». Таким образом, даже популярный гуру, противостоящий выхолащиванию современных мужчин, проповедует сокращение потребления и отказ от углеводов.

Следующие в очереди – технологичнские светила Кремниевой долины. Это богатейшие и наиболее влиятельные люди в мире, новая аристократия планеты. Однако если раньше власть имущие вели разгульный образ жизни и веселились, эти новые сверхлюди одержимы лишь сдержанностью в еде и своими тщательно спланированными диетами. Стив Джобс питался главным образом яблоками и морковью. Питер Тиль то и дело переходит на палео-диету и советует не потреблять сахар. Глава «Гугл» (Google) Билл Марис соблюдает строгое веганское питание и принимает по сто таблеток в день, чтобы «дожить до тех пор, когда он сможет преодолеть смерть».

В Кремниевой долине одержимость бессмертием – новейшая мода. Попытки «вылечить» смерть и побороть собственную смертность стали для техномальчиков популярным времяпровождением. Это стремление – пик нарциссизма. Тиль и Элон Маск вступили в ряды трансгуманистов – интеллектуального движения, стремящегося преодолеть ограничения человеческого тела. Некоторые трансгуманисты надеются полностью избавиться от необходимости есть и заниматься сексом. Если человек способен избавиться от этих стремлений, он на шаг приблизится к превращению в машину – или даже в бога. «Чем меньше вы едите, тем лучше. Чтобы прожить дольше, следует существовать на грани голода», – говорит Золтан Иштван, политик-трансгуманист, который будет участвовать в гонке за кресло губернатора Калифорнии в этом году. На завтрак он ест искусственные яйца из гороха и бобов.

Заменители еды зародились в американском технологическом сообществе. Они были задуманы как более удобная и полезная для природы альтернатива обычной еде. В 2013 Роб Райнхарт, американский разработчик программного обеспечения, выпустил в продажу Сойлент (Soylent). В своем блоге он написал пост под заголовком «Как я отказался от еды», где доказывал, что обычная еда устарела и слишком дорого стоит. Его напиток-альтернатива для еды изменил его физическое состояние («моя кожа стала чище, мои зубы – белее, а мои волосы – гуще»), сделал его счастливее и сократил его траты. Кроме того, он превратил его в богача. Теперь его компания стоит 100 миллионов долларов.

Эти диеты и заменители еды определенно кажутся странными – футуристическая прихоть, которой тешатся технологические миллиардеры – однако они набирают тревожную популярность. Мысль о том, что мужское тело должно быть очищено и усовершенствовано, стала обыденной. То, что раньше считалось мужской анорексией, теперь выдается за современную и высокотехнологическую диету.

Благодаря технологиям, принять участие в новой волне нарциссизма стало легко. Приложения для здорового образа жизни и портативная техника дали одержимым собой людям возможность следить за каждой, даже самой скучной повседневной мелочью: количеством пройденных шагов, сердечным ритмом, паттернами сна. Сайты вроде Инстаграма полнятся фотографиями накачанных, пьющих протеин мужчин. Любой, кто смотрел телевизионное реалити-шоу «Остров любви», знаком со зрелищем полуобнаженных и безволосых мужчин с рельефными прессами и фальшивыми белоснежными зубами, которое так же озабочены своими телами, как и окружающие их женщины, если не больше. Обычным делом стали салоны красоты только для мужчин. В недавнем интервью Эрик Андерсон – профессор, изучающий связь между мужественностью, сексуальной жизнью и спортом в британском университете – объяснил, почему мужчины стремятся ухаживать за собой. По его словам, это связано со смягчением критериев мужественности.

Изменения в традиционных гендерных стереотипах могут объяснить и то, почему женщины свободно оценивают мужские тела, тогда как на аналогичные действия со стороны мужчин общество смотрит косо. В недавней статье для «Таймс» (Times) Анна Мерфи отметила, что ей нравятся тела мужчин, которые занимаются йогой. Такие мужчины выглядят «сильнее, более подтянуто и намного более привлекательно». Сильнее, более подтянуто и намного привлекательнее. Какой мужчина не захочет выглядеть так в глазах женщины? И какой сегодняшний мужчина осмелится сказать что-то подобное о женском теле?

У нынешней одержимости мужчин самосовершенствованием и этичными диетами есть темная сторона. В прошлом июле Национальная служба здравоохранения сообщила о 70-процентном росте числа взрослых мужчин, попавших в больницу из-за пищевых расстройств. Примерно в тот же срок появились сообщения о четырехкратном увеличении в потреблении стероидов. Сегодня почти миллион британцев употребляет анаболические стероиды, чтобы набрать мускулы – и одна десятая из посетителей спортивных залов страдает от «мышечной дисморфии», невротического убеждения в недостаточной мускулистости собственного тела.

У пьющих «чопливо» пуритан, трансгуманистов Кремниевой долины и безволосых кроликов-культуристов есть одно общее качество: одержимость выходом за пределы собственного тела. Они хотят стать добродетельными машинами, разновидностью мужчин, превосходящих чудовищ #MeToo, столь сильно опорочивших мужественность. Найдут ли они в результате любовь и счастье – совершенно иной вопрос. Не думаю, что вы удивитесь, если узнаете, что моя подруга отказалась от нового свидания.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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