Atlantico (Франция). Россия готова перевести внешнеторговые расчёты с доллара на евро

Торгово-политическая война, охватившая США и остальной мир, переходит в денежную плоскость. Россия готова отказаться от доллара в пользу евро. Для ЕС это может стать большой победой, поскольку он стремится сделать евро мировой платежной валютой, но это невозможно без определенных условий и рисков. Американцы сделают все, чтобы этого не допустить, отмечает экономический обозреватель «Атлантико».

Конфликт с Дональдом Трампом переходит в денежную плоскость. Россия подтвердила свои планы по использованию европейской валюты для всех деловых операций с европейскими компаниями, включая покупку нефти и газа.

Таким образом, Россия готова отказаться от доллара в пользу евро. Для ЕС это может стать большой победой, поскольку он стремится сделать евро мировой платежной валютой, но это невозможно без определенных условий и рисков. Американцы сделают все, чтобы этого не допустить.

Таким образом, торгово-политическая война, охватившая США и остальной мир, переходит в денежную плоскость.

В то время как Китай никогда не скрывал, что он может использовать свои огромные долларовые запасы, чтобы задушить экономику США, прекратив покупать их долговые обязательства, теперь и Россия предлагает европейцам сделать из евро валюту платежа для всех коммерческих сделок между Россией и ЕС.

Европа является основным клиентом России. В зимний период Европа полностью зависит от российского газа. Вместо того чтобы продолжать платить за газ в долларах, Владимир Путин подтверждает свои планы перехода к расчетам в евро.

Москва не первый раз обсуждает вопрос валютных расчетов. На последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне прошлого года, в котором приняли участие большинство глав государств и правительств ЕС, министр финансов России Антон Силуанов уже предлагал России отказаться от доллара для своих международных платежей и заменить его на евро. На этом же форуме Владимир Путин и Эммануэль Макрон публично поддержали эту идею. Об этой идее сообщили и Ангеле Меркель.

Поначалу эта идея не имела особого успеха, но когда экономическая напряженность между США и остальным миром достигла критической отметки, многие страны начали думать об ответных мерах протекционистским решением Дональда Трампа.

И если Китай первым принял на себя удар и уже испытывает замедление своей коммерческой деятельности, то Европа тоже находится в не менее затруднительном положении, поскольку ей грозят американские санкции, в случае если европейские компании пойдут против экстерриториальных ограничений, налагаемых Вашингтоном.

Российская инициатива не случайна

Во-первых, совершенно очевидно, что, предлагая заменить в расчетах евро на доллар, включая продажу газа, Владимир Путин убивает двух зайцев одним выстрелом. В первую очередь, он ставит под угрозу господство доллара в качестве мировой валюты: его авторитет и устойчивость, а это Дональд Трамп вряд ли сможет принять спокойно.

А во вторую – он предлагает дать евро статус международной валюты, которого у него никогда не было. Тем более что ЦБ России уже несколько месяцев покупает огромные суммы евро и продает доллары.

С технической точки зрения для европейцев это хорошая новость. Это дает им возможность вывести покупку газа и нефти из долларовой сферы.

Это хорошая новость еще и потому, что это повышает доверие к европейской валюте. В политическом плане также очевидно, что это укрепит проевропейскую линию и сторонников евро в то время, когда ЕС подвергается нападкам популистских движений. Многие популисты используют евро в качестве виновника всех трудностей, с которыми сталкиваются их страны, и требуют их выйти из ЕС, как британцы потребовали Брексит.

Таким образом, можно считать, что российский план идет на помощь убежденным сторонникам ЕС.

С другой стороны, эта поддержка может также оказаться очень обременительной, поскольку Россия предлагает принять евро, а взамен попросит у партнеров Европейского союза отменить санкции против нее. «Это вполне логично», – признают в Брюсселе. В экономическом отношении европейские компании, как французские, так и немецкие, в течение многих лет требовали отмены этих санкций, чтобы иметь возможность стимулировать торговые потоки с Россией без необходимости обсуждения сложных обязательств.

Таким образом, отменив санкции, европейцы рискуют столкнуться с американской администрацией, которая их навязывает, а это грозит очень серьезными штрафами и риском закрытия американского рынка. На данный момент Европе нужен доступ к рынку США.

Это довольно сложная проблема для европейцев, которые не выработали общего и единого отношения к поступкам Дональда Трампа. Из-за нехватки решимости или финансовых интересов основные страны ЕС по-прежнему стремятся угодить Америке.

Российское предложение может стать подарком ЕС, поскольку это укрепит евро, но с точки зрения политики, этот подарок отравлен.