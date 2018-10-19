Rebelión (Испания). Геноцид и грабеж: 12 октября – историческая веха начала накопления капитала

Двенадцатое октября символизирует начало массовой депортации людей из Африки. Были перевезены не менее 33 млн человек. Две трети погибли в пути, а оставшиеся порабощены на американском континенте. Европейская аристократия и буржуазия добились беспрецедентного накопления богатств, основанного на разграблении американского континента, депортации и порабощении миллионов людей, на геноциде и пытках.

12 октября знаменует собой веху в истории геноцидов, разграблений и эксплуатации: праздновать нечего, зато есть, за что бороться. Европейский колониализм стал причиной самого жестокого геноцида в истории человечества на том континенте, который сегодня известен под именем «Америка». Только за первые полтора века конкисты было уничтожено 90% его обитателей (90 миллионов человек). Европейская колонизация потрясала «мечом и крестом»: мечом и порохом разрывая плоть повстанцев, ампутируя культуры и стирая самосознание католическим крестом. Религия, будучи прекрасным инструментом покорения с дальним радиусом действия, навязывалась огнем и кровью, что продолжается и по сей день. Европейцы захватывали земли и богатства Абья Ялы (одно из коренных племен доколумбовой Америки – прим. пер.), насиловали женщин и мародерствовали под предлогом того, что «так велел Бог». Разрешение на грабеж им давал документ, называемый «требованием» (Requerimento). Дети из числа коренных жителей, пережившие массовые убийства, были воспитаны в католической вере, а все сомневавшиеся были уничтожены.

Целью конкисты был грабеж и эксплуатация. В Архиве Индий содержатся данные о том, что только за промежуток между 1503 и 1660 годом из Америки в порт Санлукар-де-Баррамеда в Испании были привезены 185 тысяч килограммов золота и 16 миллионов килограммов серебра. Европейцами были уничтожены сотни культур, миллионы произведений искусства были перелиты в обычные слитки. За пребывание на континенте, где они проживали испокон веков, испанцы установили для индейцев налог, измерявшийся килограммами золота.

Масштаб испанских грабежей можно понять на примере разграбления храма Кориканча или выкупа правителя инков Атауальпы. Но даже самый дорогой выкуп в человеческой истории – 41 тонна золота и 82 тонны серебра – не помог предотвратить убийство Атауальпы от руки Писарро. Массовые расправы, жадность и пытки – вот что празднуют 12 октября.

Эдуардо Галеано пишет во «Вскрытых венах Латинской Америки», что одно только разграбление рудника Потоси принесло Европе такие богатства, на которые можно было бы построить серебряный мост между Америкой и Европой (в записях имеются точные данные об объеме награбленного серебра, которые и дали основание для метафоры Галеано). Еще один мост мог бы быть построен из трупов порабощенных индейцев, работавших на шахте: 8 миллионов человек умерли от непосильного труда на первом этапе разграбления шахты Потоси. Средняя продолжительность жизни порабощенного индейца на шахте Потоси составляла два месяца (после этого он умирал, а эксплуататоры заменяли его другим рабом). Подобным же образом рудник Ору-Прету в Бразилии поглотил жизни миллионов африканцев и принес захватчикам такие капиталы, которые имели решающее значение для становления европейского капитализма. Поскольку Иберийский полуостров находился в долгах из-за крестовых походов, европейские банкиры пожинали весь этот золотой урожай, выращенный на человеческой крови и боли.

12 октября также символизирует начало массовой депортации людей из Африки в Америку, проводимой европейцами: по меньшей мере, были перевезены 33 миллиона африканцев, две трети из которых погибли в ужасных условиях по пути, а оставшаяся треть (а впоследствии и их потомки) была порабощена на американском континенте. Европейская аристократия и буржуазия добилась беспрецедентного накопления богатств, основанного на разграблении американского континента, основанного на депортации и порабощении миллионов людей, основанного на геноциде и пытках. Подобное накопление богатств позволило европейскому империализму укрепить свое господство в мире, приблизить индустриальную революцию и стать центром мирового капитализма. Соединенные Штаты, бывшая английская колония, также стали капиталистической державой, основанной на рабском труде. В настоящее время среди самых богатых людей Европы и США фигурируют потомки рабовладельцев и банкиров, которые пожинали богатства при помощи геноцида и рабства.

Накопление первоначального капитала основывалось на разграблении и геноциде. Карл Маркс пишет: «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих – такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы суть главные моменты первоначального накопления» (Карл Маркс «Капитал», глава 24 «Так называемое первоначальное накопление»).

12 октября началось разграбление континента, которое до сегодняшнего дня крадет богатства у народов Америки ради заполнения карманов грабителей. По сей день транснациональные корпорации продолжают эксплуатировать природные ресурсы и отравлять реки; по сей день они продолжают лесозаготовки и массовые убийства в маленьких деревнях, чтобы заставить индейцев переместиться с благодатных земель. По сей день процветает европейский и американский империализм, затевающий государственные перевороты (перевороты в Бразилии, Чили, Аргентине, Гондурасе, дестабилизация венесуэльского государства и т.д.). По сей день процветает империализм, призывающий к уничтожению революционеров (план «Лассо», план «Кондор», план «Красный танец», план «Колумбия», план «Патриот», план «Мексика» и т.д.). По сей день продолжается империалистическая поддержка геноцидных режимов. Например, колумбийского режима террора, основывающегося на разграблении и массовых убийствах.

Нынешний капиталистический грабеж – это продолжение той давней истории кровопускания. Но борьба продолжается, и народы Абья Яла в Америке добьются настоящей и окончательной независимости, когда освободятся от капитализма и его варварства, от неоколониального разграбления, от эксплуатирующего класса. Народы мира должны знать историю, чтобы понять настоящее и преобразить его: борьба мирового эксплуатируемого класса против эксплуататоров растет в интернационалистическом единстве.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.