Хуаньцю шибао (Китай). Отношения Китая и США будут окончательно разрушены

Соединенные Штаты поддерживают сепаратистские настроения на остове Тайвань. США сотрудничают с Китаем и должны придерживаться политики «одного Китая», а не вселять надежду на отсоединение тайваньскому народу. Если США и Тайвань пересекут «красную линию», то на кого в таком случае придется удар, который возникнет в результате изменения текущего положения?

За последние несколько дней в отношениях США и Тайваня произошли два события, которые привлекли внимание и вызвали обсуждения в средствах массовой информации. Я полагаю, что в этих событиях отражено подстрекательство и провокации со стороны некоторых американцев, а с тайваньской стороны также нашлись личности, которые начали питать иллюзии о преодолении «красной линии» в политике и военном деле. Однако эти мечты в конечном итоге будут разбиты.

Первое событие произошло накануне начала общих дискуссий в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН. Часть тайванцев, находящихся в Соединенных Штатах, провела в Нью-Йорке так называемый митинг под лозунгом «Защитим свободу Тайваня, Тайвань должен вступить в ООН». Митингующие заявили, что они заметили серьезные изменения в обсуждении международной общественностью тайваньского вопроса.

Что представляют собой эти изменения? Конечно, за последнее время на территории Америки появилось немало энтузиастов, подливающих масла в огонь в отношении тайваньского вопроса. Например, сенатор США Марко Рубио направил письмо о поддержке митинга, в котором говорилось: «Тайвань – важный союзник и ключевой партнер Соединенных Штатов, и сейчас как никогда прежде крайне важно способствовать еще большему укреплению культурных и экономических отношений, а также взаимодействию в области безопасности США и Тайваня». Именно под таким лозунгом нынешние власти Тайваня во время заседания Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк чиновников и «законодателей» для участия в ряде мероприятий, проводившихся в аналитических центрах Нью-Йорка, университетах и общинах.

Под вторым событием подразумевается то, что 25 сентября Америка объявила об утверждении продажи вооружения на Тайвань на сумму в 330 миллионов долларов и о разрешении продажи Тайваню необходимых комплектующих, используемых при ремонте и починке различных военных самолетов. Это решение в отношении Тайваня предположительно вступит в силу через месяц после завершения процедуры Конгресса. На фоне того, что правительство Трампа объявило Китай своим главным стратегическим конкурентом, и на фоне развертывания торговой войны между двумя государствами, Соединенные Штаты вновь продали Тайваню вооружение, и это привело к тому, что каждая сторона начала выстраивать собственные предположения.

Среди тайванцев есть мнение, что появились некоторые различия в сравнении с политикой администрации Обамы: правительство Трампа больше не использует «завернутую» модель продажи вооружения, а прибегает к модели «проверка отдельного случая» и «индивидуальное оповещение», и такая модель обнаружила тенденцию к нормализации поставок оружия США на Тайвань.

С тех пор как к власти пришла Цай Инвэнь, Тайвань намерен создать партнерские отношения с Соединенными Штатами в области экономики и безопасности и особенно уделить внимание укреплению практического сотрудничества с Америкой в сфере военной безопасности. Сюда относится: увеличение инвестирования Тайваня в оборонное строительство, широкое привлечение американских военных предприятий и заинтересованных групп; продвижение плана «подводные лодки собственного производства» и поиск соответствующего ключевого военного оснащения и технологий, которые США готовы передать Тайваню; поддержка развития оборонительных предприятий Тайваня; содействие интеграции предприятий военной промышленности Тайваня и Америки; содействие сотрудничеству Тайваня и Соединенных Штатов в сфере нетрадиционных угроз безопасности; борьба за нормализацию и систематизацию продажи вооружения Америкой на Тайвань и другие меры.

Администрация Цай при всяком удобном случае целенаправленно связывает текущий политический курс Америки в отношении Тайваня с «шестью гарантиями» Рейгана, пытаясь, тем самым, ослабить ограничения, наложенные на Соединенные Штаты китайско-американским «Коммюнике 17-го августа». В ситуации обострения стратегической конкуренции США и Китая, действия, предпринятые Цай, получили широкую поддержку американских сдерживающих и скептически настроенных по отношению к Китаю кругов. Некоторые из политических предложений, предложенных Цай Инвэнь, постепенно были включены в законодательство Тайваня, продвигаемое партией Тайваня при поддержке Конгресса США. В принятии в этом году «Закона о дружбе с Тайванем» и «Закона о делегировании обороны США», действующем непрерывно уже три года, можно найти и следы усилий тайваньской стороны. Администрация Цай охотно соглашается выступать в роли «пешек» и добровольно дает США возможность вмешаться в интернационализацию тайваньского вопроса, надеясь, что Америка сможет расширить «мировое пространство» власти Тайваня, в том числе и за счет покупки американских войск. Такая позиция представляет собой опасный путь изменения статуса-кво Тайваньского пролива и идет вразрез с провозглашенными Цай принципами «сдержанности» и «недопущения провокаций». С этого момента за все последствия нести ответственность начал Тайвань.

Тайваньский вопрос затрагивает коренные государственные интересы Китая. «Принцип одного Китая» – политическая основа китайско-американских отношений, а продвижение США «тайваньской марки» и стремление подорвать «единый Китай» – все это наиболее губительно сказывается на их отношениях с КНР. В настоящее время торговая озабоченность американского правительства, усиление консерваторов в Белом доме и действия исподтишка тайваньской администрации в большей или меньшей степени оказывают влияние на политику Тайваньского пролива. Задумывалась ли какая-нибудь из сторон, что если Америка и Тайвань пересекут «красную линию», то на кого в таком случае придется удар, который возникнет в результате изменения текущего положения? В конечном итоге придет тот день, когда нужно будет проснуться ото сна.

Ван Шушэнь – младший научный сотрудник Института Тайваня Академии общественных наук Китая.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.