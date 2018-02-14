Project Syndicate: ВОЗ объявила устойчивость к антибиотикам возрастающей угрозой здоровью человека

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения объявила устойчивость к лекарствам, особенно к антибиотикам, возрастающей угрозой здоровью человека, продовольственной безопасности и «достижениям современной медицины». Как говорилось в заявлении ВОЗ, наступление эпохи без антибиотиков превратилось из «апокалиптической фантазии» в «весьма реальную вероятность для XXI века».

Устойчивость к лекарствам ставит под угрозу эффективное лечение всё большего числа инфекционных болезней — от бактериальных инфекций до вирусных и грибковых заболеваний. Когда люди бездумно пользуются антибиотиками для борьбы с обычной простудой, когда фермеры применяют антибиотики для повышения продуктивности в животноводстве, когда фармакологические заводы сливают антибиотики прямо в окружающую среду ради снижения себестоимости производства, тогда у бактерий, которые эти лекарства должны убивать, вырабатывается иммунитет. Чем больше антибиотиков потребляется или сбрасывается в природу, тем быстрее вырабатывается устойчивость, приводящая к возникновению «супербактерий», которые угрожают здоровью человека: они повышают риск массовых, смертельно опасных эпидемий, а также не позволяют оказывать медицинские услуги, которые невозможны без эффективных антибиотиков, например, проведение хирургических операций или лечение рака.

Эта пугающая реальность вызывает отчаяние у профессиональных медицинских работников. Да, конечно, существуют пути выхода из кризиса, связанного с устойчивостью к лекарствам: ограничение потребления, улучшение диагностики и контроля за болезнями, активизация клинических исследований по разработке новых лекарств. Первые скоординированные действия в этом направлении уже включены в глобальный план действий ВОЗ. Но у каждого такого решения имеется этический компонент, и спустя четыре года после публикации ВОЗ своего заключения мы видим, что этическая дорожная карта для выхода из этой чрезвычайной ситуации в медицине по-прежнему плохо прочерчена, и это опасно.

У решений в сфере здравоохранения, нацеленных на долгосрочную перспективу, зачастую имеется высокая цена с точки зрения краткосрочного благополучия людей, животных и окружающей среды. Например, ограничение потребления антибиотиков для некоторых сегментов населения может привести к потере работы людьми, подверженных болезням. Действия по предотвращению распространения инфекций могут нарушать конфиденциальность личной жизни, когда эпидемиологи начинают идентифицировать и отслеживать людей, являющихся носителями устойчивых к лекарствам бактерий. В интересах контроля может даже потребоваться ограничение личных свобод, например, доступ в больницы или в самолёты.

Кроме того, ограничения в использовании антибиотиков могут привести к росту цен на лекарства, что ставит под угрозу их доступность для тех, кому они нужны. Многие, наверное, предпочли бы такие подходы, которые позволяют сохранить статус-кво: ускорение создания новых антибиотиков без изменений в сложившихся стандартах потребления. Однако у данного решения есть собственный набор этических вопросов, например, как и когда снизить сроки клинических испытаний.

По всем этим причинам специалисты по этике, врачи-исследователи и социологи стали задумываться над тем, как можно наилучшим образом гарантировать этическую ответственность стратегий борьбы с устойчивостью к лекарствам. В 2015 году, спустя год после опубликования доклада ВОЗ, журнал Public Health Ethics («Этика в здравоохранении») целиком посвятил специальный выпуск этой теме.

Затем, в ноябре 2017 года, Центр изучения устойчивости к антибиотикам (CARe), созданный в моём университете, провел первый в истории крупный симпозиум по данной теме, собрав вместе ведущих учёных из самых разных областей — экономика, этика, право, политика, социология и медицина. Двухдневная конференция стала платформой для развития синергетики сотрудничества, научные результаты которого будут опубликованы в журнале Bioethics («Биоэтика»).

Подобные научные собрания помогли повысить академический интерес к этическим вопросам борьбы с устойчивостью к лекарствам, однако они представляют собой лишь малую толику того, что необходимо, чтобы помочь миру успешно пройти через лежащее перед нами моральное минное поле. Любые попытки ограничить потребление антибиотиков, отрегулировать продовольственную и фармацевтическую отрасли или изменить поведение людей, а все эти возможные стратегии сейчас обсуждаются, потребуют комплексных этических раздумий и анализа.

Первый этический барьер — достижение консенсуса по вопросу о том, как именно следует определять проблему устойчивости к лекарствам. Многие специалисты по этике видят в ней «проблему, требующую коллективных действий», то есть проблему здравоохранения, которая должна решаться организованным, целостным образом. Однако гораздо меньше согласия наблюдается в вопросе, к какому именно виду проблем для коллективных действий она относится. Похожа ли она на другие глобальные проблемы, такие как изменение климата, бедность или неравенство? Или же это в большей степени внутригосударственный вопрос, который лучше оставить на усмотрение суверенных властей? От того, как мы определим эту проблему, будет зависеть, на какие именно компромиссы окажутся готовы пойти люди и правительства.

Некоторые участники симпозиума в CARe подчёркивали важность этого вопроса, отмечая, что для успешной реализации стратегий борьбы с устойчивостью к лекарствам правительствам придётся искать баланс между глобальной медицинской ответственностью и локальным общественным благом. Одна из предложенных идей — налог на мясо, произведённое с применением антибиотиков. Такой подход позволил бы направить животноводство на более устойчивый путь развития. Хотя стоимость мяса может возрасти, устойчивость к лекарствам у животных снизится, равно как и негативное воздействие на природу. Этический вопрос здесь в том, насколько подобное решение является справедливыми на глобальном уровне, особенно если в итоге подорожает продовольствие.

Проблемы, связанные с устойчивостью к лекарствам, становятся всё более неотложными, поэтому можно подумать, будто этические дискуссии являются сейчас непозволительной роскошью. Однако на фоне рисков, которыми грозит применение плохо продуманных решений, становится очевидной важность тщательного обдумывания этических последствий различных стратегий борьбы с устойчивостью к лекарствам.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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