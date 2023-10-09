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В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?

09 октября 2023 17:07
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Новости Беларуси. Самая громкая на археологические открытия экспедиция проходит в Полоцке. Найденные на месте Нижнего замка артефакты свидетельствуют о том, что в X веке здесь работала первая белорусская ювелирная мануфактура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том какие открытия были сделаны во время раскопок – в репортаже Александры Ходюковой.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-1

Александра Ходюкова, корреспондент:
На городском стадионе в Полоцке близятся к финалу раскопки, которые начались здесь летом этого года. На каждом шагу – следы ювелирного ремесленничества.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-4

Алексей Леонидович! Как будто дрыговичская, но я таких не видал.

Алексей Коц занимается археологическими раскопками более 10 лет. В свою первую в жизни экспедицию он попал еще подростком. А сегодня уже преподает в Полоцком университете и сам руководит исследованиями. Каждая находка – на вес золота. Вот и эта – украшение для скандинавских женщин – достоверное подтверждение того, что именно в его родном городе было создано первое ювелирное производство.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-7

Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Это деталь скандинавской фибулы, черепахообразной. Она датируется с первой половины – середины Х века. Найдена она была совсем рядом в этом шурфе в керамической форме. Найти глиняную форму керамическую форму – большая редкость.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-10

За несколько месяцев работы археологов только редких находок было обнаружено порядка полутора тысяч. Среди них ювелирная печь, весы, литейные формы, византийские монеты и даже бусины из горного хрусталя.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-13

Алексей Коц:
Находки и сама концентрация ювелирного производства середины – второй половины Х века, говорят о том, что Полоцк в это время был крупнейшим центром в Восточной Европе.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-16

Под руководством Алексея Коца на раскопках трудятся студенты Полоцкого университета. В последующем все артефакты исследуют на спектрометре. Уникальное оборудование для изучения металлов закупили для университетского отряда на средства Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-19

Калина Филиппова, студентка Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Находили очень много интересных вещей. Есть обыденные вещи, как керамика разных веков, так и необычные вещи.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-22

Тимофей Храмченко, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Я работал на той шурфе. Нашли также гребень, костяной, составной с медными заклепками. Нашли, потому что заклепки были медные, металлоискателем. Этому особенно радовались наши коллеги.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-25

Сейчас в Полоцке работают над созданием музея археологии. Его коллекции пополнят и нынешние находки. Также посетители впервые смогут увидеть золотой клад, который сейчас хранится в фондах музея-заповедника. В апреле 1984-го он был найден на городском стадионе.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-28

Инна Песина, главный хранитель фондов Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
История сохранила имя женщины, которая нашла этот клад. Ее звали Мария Краснова. Во время субботника на стадионе убирали территорию, она обратила внимание на ком земли, из которого торчали какие-то сверкающие на солнце частички.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-31

На стадионе «Спартак» параллельно с археологами работают и строители. Спортивная площадка подлежит реконструкции. Здесь положат искусственное покрытие и обновят корты.

В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?-34

Александр Селицкий, начальник отдела спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета:
Учитывая, что стадион находится на древнем городище в Полоцке, это потребовало работы археологов, которые в ходе своих исследований нашли много артефактов нашей истории тысячелетней давности. Поэтому, конечно, в проект были внесены изменения глубина снятия грунта будет минимально определенной – больше мы не можем снимать, поэтому проект дорабатывался.

Но все работы под зорким надзором археологов. Вновь найденные артефакты обещают извлечь и обязательно сохранить.

# Археология # Культура # Александра Ходюкова # Алексей Коц # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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