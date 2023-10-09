В Полоцке проходит археологическая экспедиция. Какие артефакты удалось найти?

Новости Беларуси. Самая громкая на археологические открытия экспедиция проходит в Полоцке. Найденные на месте Нижнего замка артефакты свидетельствуют о том, что в X веке здесь работала первая белорусская ювелирная мануфактура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том какие открытия были сделаны во время раскопок – в репортаже Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

На городском стадионе в Полоцке близятся к финалу раскопки, которые начались здесь летом этого года. На каждом шагу – следы ювелирного ремесленничества.

Алексей Леонидович! Как будто дрыговичская, но я таких не видал. Алексей Коц занимается археологическими раскопками более 10 лет. В свою первую в жизни экспедицию он попал еще подростком. А сегодня уже преподает в Полоцком университете и сам руководит исследованиями. Каждая находка – на вес золота. Вот и эта – украшение для скандинавских женщин – достоверное подтверждение того, что именно в его родном городе было создано первое ювелирное производство.

Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Это деталь скандинавской фибулы, черепахообразной. Она датируется с первой половины – середины Х века. Найдена она была совсем рядом в этом шурфе в керамической форме. Найти глиняную форму керамическую форму – большая редкость.

За несколько месяцев работы археологов только редких находок было обнаружено порядка полутора тысяч. Среди них ювелирная печь, весы, литейные формы, византийские монеты и даже бусины из горного хрусталя.

Алексей Коц:

Находки и сама концентрация ювелирного производства середины – второй половины Х века, говорят о том, что Полоцк в это время был крупнейшим центром в Восточной Европе.

Под руководством Алексея Коца на раскопках трудятся студенты Полоцкого университета. В последующем все артефакты исследуют на спектрометре. Уникальное оборудование для изучения металлов закупили для университетского отряда на средства Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи.

Калина Филиппова, студентка Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Находили очень много интересных вещей. Есть обыденные вещи, как керамика разных веков, так и необычные вещи.

Тимофей Храмченко, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Я работал на той шурфе. Нашли также гребень, костяной, составной с медными заклепками. Нашли, потому что заклепки были медные, металлоискателем. Этому особенно радовались наши коллеги.

Сейчас в Полоцке работают над созданием музея археологии. Его коллекции пополнят и нынешние находки. Также посетители впервые смогут увидеть золотой клад, который сейчас хранится в фондах музея-заповедника. В апреле 1984-го он был найден на городском стадионе.

Инна Песина, главный хранитель фондов Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

История сохранила имя женщины, которая нашла этот клад. Ее звали Мария Краснова. Во время субботника на стадионе убирали территорию, она обратила внимание на ком земли, из которого торчали какие-то сверкающие на солнце частички.

На стадионе «Спартак» параллельно с археологами работают и строители. Спортивная площадка подлежит реконструкции. Здесь положат искусственное покрытие и обновят корты.