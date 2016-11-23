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В Париже к 150-летию со дня рождения Леона Бакста открылись две выставки

23 ноября 2016 10:23
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Новости Беларуси. От балетной классики до высокой моды на сцене. В Париже к 150-летию со дня рождения известного художника, сценографа и иллюстратора Леона Бакста открылись две выставки.

Уроженец Гродно знаменит, прежде всего, своими декорациями и костюмами для балетных постановок «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые в начале ХХ века с ошеломительным успехом прошли в Париже и Лондоне.

Театральные костюмы, эскизы и рисунки, выполненные великим мастером, а также коллекции сценического гардероба от ведущих домов моды по мотивам творчества Бакста представлены французской публике во дворце Гарнье.

А в штаб-квартире ЮНЕСКО в эти дни проходит выставка детского рисунка «Театральное искусство глазами ребенка», посвященная также жизни и творчеству художника. В экспозиции представлены работы учащихся школ искусств Гродненской области, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Культура # Художник

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