Международный фестиваль современной хореографии открывается в Витебске

Новости Беларуси. Вечеринка с кадрилью, балет с рапирами и спектакль про любовь Ахматовой. В Витебске 23 ноября стартует Международный фестиваль современной хореографии. Здесь выступят ведущие танцевальные коллективы из Беларуси, России, Украины, Франции, Швеции, Норвегии, Китая и других стран.

В программе форума мировые хиты и громкие премьеры. Среди них балет «Жизель» в постановке известного украинского хореографа Раду Поклитару.

В дни фестиваля, кроме театральных постановок, зрители смогут насладиться также творческими встречами и танцевальными перфомансами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.