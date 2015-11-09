«Лістапад-2015»: изюминкой 9 ноября станет ретроспектива фильмов из Японии

Новости Беларуси. Французские комедии, частные истории от европейских режиссеров и детские фильмы с абсолютно недетским смыслом. Минский международный кинофестиваль «Листопад» продолжает собирать полные кинозалы поклонников некоммерческого кино.

Изюминкой сегодняшнего дня станет ретроспектива из Страны восходящего солнца. К слову, за четыре дня одного из крупнейших форумов экранного искусства было показано уже порядка сотни фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Ерема, координатор пресс-службы Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Идет очень интересная и примечательная ретроспектива японская. Она продлится еще несколько дней. В рамках ретроспективы показываются японские фильмы в самом возможном оригинальном формате. Из Японии нам привезли 35-миллиметровую пленку, на которой записан этот фильм. То есть это возможность погрузиться полностью в кинематограф и увидеть его таким, как его видели долгое время все зрители, в Японии в частности.