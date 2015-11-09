Выставка советских денег, которыми пользовались с 1922 по 1961 годы, открылась в Полоцке

Новости Беларуси. Желающих увидеть первые советские деньги приглашают в Полоцк. В экспозиции около сотни предметов. Денежные знаки РСФСР, билеты Госбанка, так называемые «червонцы», казначейские билеты, разменные боны и многое другое. Ими пользовались в СССР с 1922 по 1961 годы.

Стоит отметить, что многие монеты, выпущенные в период существования Советского Союза, имеют для частных коллекционеров огромную ценность. Стоят они зачастую даже больше, чем старые экземпляры. Особый интерес вызывают «червонцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Галюк, старший научный сотрудник отдела фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Немногие знают и представляют, как выглядели первые деньги советской власти. Хотя это своеобразные исторические документы тех лет. Надо сказать, что ходило в то время где-то более двух тысяч номиналов, в обращении находилось. Поэтому в нашей коллекции мы представили деньги первые советские и до рубля 1961 года.