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Выставка советских денег, которыми пользовались с 1922 по 1961 годы, открылась в Полоцке

09 ноября 2015 07:21
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Новости Беларуси. Желающих увидеть первые советские деньги приглашают в Полоцк. В экспозиции около сотни предметов. Денежные знаки РСФСР, билеты Госбанка, так называемые «червонцы», казначейские билеты, разменные боны и многое другое. Ими пользовались в СССР с 1922 по 1961 годы.

Стоит отметить, что многие монеты, выпущенные в период существования Советского Союза, имеют для частных коллекционеров огромную ценность. Стоят они зачастую даже больше, чем старые экземпляры. Особый интерес вызывают «червонцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Галюк, старший научный сотрудник отдела фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Немногие знают и представляют, как выглядели первые деньги советской власти. Хотя это своеобразные исторические документы тех лет. Надо сказать, что ходило в то время где-то более двух тысяч номиналов, в обращении находилось. Поэтому в нашей коллекции мы представили деньги первые советские и до рубля 1961 года.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Елена Галюк

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