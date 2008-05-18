В Международный день музеев каждый из них подготовил свою эксклюзивную программу

Причем, все мероприятия проводились исключительно ночью.

Днем большинство из них в музее и с огнем не сыщешь, ночью к искусству просыпается особый интерес. Тысячи людей решили прикоснуться к прекрасному. Тем более, что за прекрасное один раз в году не надо платить.

Национальный художественный музей сделал исключение. На эксклюзивную выставку керамики Пикассо – вход был платный. Однако у тех, кто пришел в белом, билеты не проверяли. Все потому что муза Пикассо Жаклин предпочитала одежду исключительно белого цвета.

Кстати музы в музее были повсюду. Одни демонстрировали космические наряды, другие приглашали на выставку. Всего в экспозиции – 38 изделий. Керамические тарелки, кувшины, медальоны. Уникальные работы, стоят десятки тысяч долларов. Однако на этот раз дышать на шедевры разрешили.

15 минут поединка за звание лучшего. Современные рыцари готовы одеть и 10- килограммовую кольчугу, и овладеть средневековым мастерством. Чего только не сделаешь, чтобы удивить посетителей и конечно даму сердца. Средневековым традициям в Музее Якуба Колоса предпочли ирландские мотивы. Вечеринка в стиле нон-стоп без ирландских виски, зато с ирландскими танцами.

Ночь в музеях белорусы провели уже в пятый раз. И с каждым годом сюда приходит все больше гостей. А значит у белорусов к культурно-историческому наследию особый интерес. И не важно проявляется он днем, или ночью.