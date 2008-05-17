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В Минске готовятся встретить Ночь музеев

17 мая 2008 13:49
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В преддверии Международного дня музеев все учреждения-хранители истории и культуры будут работать и ночью. У каждого – эксклюзивная программа. Так возле Национального музея истории и культуры Беларуси развернется рыцарский турнир, а в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа можно будет увидеть национальные ирландские танцы. Не менее насыщенной обещает стать предстоящая ночь и в Национальном художественном. Здесь впервые откроется выставка "Керамика Пикассо".
# Культура # Ночь музеев # Музеи

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