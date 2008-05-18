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В Витебской области прошел фестиваль средневековой культуры

18 мая 2008 13:48
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Кульминацией фестиваля стало необычное театрализованное представление. Участники почти трех десятков белорусских клубов исторической реконструкции приняли участие в штурме Полоцкого замка. Турниры, мастер-классы по средневековым танцам, выступления менестрелей и рыцарские бои – такой была фестивальная программа. Театрализованное представление открыло череду праздничных мероприятий, приуроченных к тысяча сто сорок шестой годовщине Полоцка.
# Культура

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