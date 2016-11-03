«Ушел с улыбкой на лице»: памяти «Солнечного клоуна» Олега Попова

Новости России. Печальная новость пришла сегодня из России. Этой ночью в Ростове-на-Дону во время гастролей скончался знаменитый «Солнечный клоун» Олег Попов. На 87-м году жизни у артиста с мировым именем внезапно остановилось сердце.

70 лет Олег Попов отдал цирку. На его выступлениях выросло не одно поколение. Он также снимался в кино, в том числе в роли самого себя, участвовал в детских телепередачах.

Узнаваемая копна соломенных волос, знаменитая кепка в шашечку и широкие штаны в полоску – таким он покорил весь мир. Олег Попов создал артистический образ «Солнечного клоуна». Клоун без псевдонима, без нелепых ужимок, Попов нес чистый и добрый юмор. Репризы его жили десятилетиями. История про незадачливого повара или про солнечный луч, который убегал и возвращался. Не одно поколение советских ребят выросло на этих образах.

В карьере Попова было много судьбоносных моментов. Один из них – на гастролях в Саратове. Директор местного цирка попросил молодого артиста подменить заболевшего клоуна. Так семь дней затянулись на всю жизнь.

Его называли солнцем цирковой арены. Артист активно участвовал в детских телепрограммах. Не раз снимался в знаменитой передаче «Будильник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние 25 лет он жил в Германии. А умер на родине на гастролях в Ростове-на-Дону, куда приехал со своим шоу. Дал два представления. В планах было еще 12 и большой тур по России. Сердце остановилось внезапно в номере отеля. Говорят, ушел с улыбкой на лице.