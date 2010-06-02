У проекта «Ночь музеев» появился конкурент – «Ночь музыки»

Фестиваль приглашает 23 июня – в самую короткую ночь в году – в Белгосфилармонию.

Гостей праздника удивят соловьиными трелями и презентациями белорусских живописцев и графиков. Но главной, конечно же, станет музыкальная часть – на сцену выйдут исполнители из Беларуси, США, Польши и России. В грандиозном проекте воедино соединятся музыка, хореография и изобразительное искусство. Ночь музыки обещает стать ежегодной. Дебютный же фестиваль посвящен Фредерику Шопену.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии:

– Проект принадлежит нашему молодому, но уже известному композитору Ларисе Симакович, которая очень плодотворно работает в Белгосфилармонии. Приятно, что наряду с зарубежными исполнителями из Америки, Польши, России, в концерте примут участие многие белорусские музыканты, в том числе и молодые.