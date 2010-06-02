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Беларусь на «Славянском базаре-2010» представит солист Гомельской филармонии Денис Вершенко

02 июня 2010 06:39
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В нынешнем году фестиваль сохранит традиционную структуру. Церемонии открытия и закрытия и дни культуры – самые яркие страницы «Славянского базара в Витебске».

Что же касается главной интриги «Славянского базара» – конкурса молодых исполнителей – наша страна уже сделала свой выбор: Беларусь в борьбе за гран-при фестиваля представит солист Гомельской филармонии Денис Вершенко.

Денис Вершенко, белорусский участник на XIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»:
– Одна из песен, которая будет звучать под аккомпанемент оркестра Михаила Финберга – это песня «Молитва» Резника и Дунаевского. Сложная не в плане исполнительском, а в плане моральном. Одна репетиция, для, скажем, пристрела к аранжировке оркестра, уже прошла, а над второй песней работаем самостоятельно.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012

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