Тыдзень роднай мовы: навошта беларусы і замежнікі размаўляюць па-беларуску

Новости Беларуси. Самый мелодичный после итальянского и самый древний среди славянских. В Беларуси 20 февраля началась Неделя родного языка. Проходит она под эгидой ЮНЕСКО. Одним из главных проектов недели станет презентация нового толкового словаря белорусского литературного языка. В уникальной книге ученые собрали более 60 тысяч слов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вось так на нашай мове з кітайскім акцэнтам Шывэй чытае свае вершы, дзе разважае пра жыццё, вучобу, любоў і радзіму. У Беларусі ён даўно, амаль 10 гадоў. Прызнаецца, падабаецца тут шмат чаго: і наш Купала, і смачныя дранікі, але больш за ўсё – наша мова. Але пакуль яму зручней размаўляць па-руску.

Ван Шывэй:

Я думаю, что белорусский язык может считаться предметом искусства. Он очень мелодичный. Я часто слушаю радио, в котором говорят на белорусском языке. Часто слушаю оперу, концерты академической музыки.

А вось Ірына размаўляе на мове куды лепш, чым наш кітайскі сябар. Яно і зразумела: трыста з трохсот – менавіта на столькі ўжо сёння студэнтка БДУ сдала ЦТ. Сярод прадметаў – і родная беларуская.

Iрына Iвах, студэнт факультэта міжнародных адносiн Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта:

У мяне была харошая падрыхтоўка. Гэта заслуга маіх настаўнікаў. Я лічу, што беларуская мова павінна быць такой жа роднай для ўсіх нас, як і руская.

Загаварыў нават на мове і бізнес. Так бы мовіць, каб куплялі беларускае, трэба размаўляць па-беларуску. Гэта ўжо цэлая бізнес-стратэгія. Вось, напрыклад, на аўтазапраўках кліентаў вітаюць на роднай мове.

Аляксандра Есiмчык, аператар АЗС:

Гэта вельмі добрая ідэя – размаўляць на беларускай мове, таму што мы з вамі жывем у Беларусі і мы павінны размаўляць на нашай роднай мове. І кліентам гэта вельмі падабаецца.

Вікторыя Хадасок, СТБ:

Беларускую грамату «штурмуюць» і іспанцы, і палякі, і ўкраінцы. Беларускія песні спяваюць японцы, заспяваюць і самі беларусы ўпершыню на «Еўрабачанні». Кітайцы выпускаюць тавары ў Беларусь на дзвюх мовах. Вось яна багатая, самая меладычная і вядомая мова, на якой так проста гаварыць пра самае важнае і дарагое.