«Славянский базар в Витебске». 11 июля – первый день конкурса молодых исполнителей эстрадной песни

И он, по традиции, станет главной интригой большого культурного праздника. На этот раз на сцену летнего амфитеатра выйдет максимальное число конкурсантов – 20.

Беларусь представит вокалистка Алёна Ланская. Вместе с ней за победу будут бороться исполнители из России, Украины, Грузии, прибалтийских стран, Польши. Армении, Азербайджана, Казахстана, Кубы, Италии и других.

В первый конкурсный день будут звучать эстрадные песни композитора страны и на родном языке. Алена Ланская попытается покорить сердца членов жюри и публики песней «Малады и нежанаты».

Алена Ланская, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:

В моей практике уже были выступления под № 2. Я не считаю, что это плохо, потому что члены жюри не уставшие, и они полны сил выслушать тебя от начала и до конца.

Кристина Скарлат, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Молдова):

Все, что происходит в эти дни, – это просто прекрасно. Я счастлива, что попала к вам. Спасибо Витебску, Беларуси за такой красивый фестиваль.

Отметим, что белорусская певица – одна из самых титулованных на белорусской сцене. В ее багаже немало наград. Последняя победа в международном конкурсе молодых исполнителей «Атлантик Бриз-2010» в США.

И сегодня же в Витебске – концерт мастеров искусств Украины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».