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«Славянский базар в Витебске». 11 июля – первый день конкурса молодых исполнителей эстрадной песни

11 июля 2011 06:25
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И он, по традиции, станет главной интригой большого культурного праздника. На этот раз на сцену летнего амфитеатра выйдет максимальное число конкурсантов – 20.

Беларусь представит вокалистка Алёна Ланская. Вместе с ней за победу будут бороться исполнители из России, Украины, Грузии, прибалтийских стран, Польши. Армении, Азербайджана, Казахстана, Кубы, Италии и других.

В первый конкурсный день будут звучать эстрадные песни композитора страны и на родном языке. Алена Ланская попытается покорить сердца членов жюри и публики песней «Малады и нежанаты».

Алена Ланская, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:
В моей практике уже были выступления под № 2. Я не считаю, что это плохо, потому что члены жюри не уставшие, и они полны сил выслушать тебя от начала и до конца.

Кристина Скарлат, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Молдова): 
Все, что происходит в эти дни, – это просто прекрасно. Я счастлива, что попала к вам. Спасибо Витебску, Беларуси за такой красивый фестиваль.

Отметим, что белорусская певица – одна из самых титулованных на белорусской сцене. В ее багаже немало наград. Последняя победа в международном конкурсе молодых исполнителей «Атлантик Бриз-2010» в США.

И сегодня же в Витебске – концерт мастеров искусств Украины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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